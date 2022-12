Condividi subito la notizia

La presidente Grazia Albergo rende noto che, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione delle festività con la rassegna “Natale al Municipio 4”, nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre, si terranno tre appuntamenti rivolti alla comunità, tutti a ingresso libero:

· alle ore 17, nell’auditorium della scuola Manzoni-Lucarelli, a Ceglie del campo, il concerto del Coro e dell’Orchestra dell’istituto scolastico a indirizzo musicale;

· alle ore 18, nella Chiesa Sant’Agostino, a Carbonara, l’inaugurazione della Mostra di presepi dedicata a Vito Guerra, l’indimenticabile Piripicchio, con il concerto del Coro “In…Canto” della scuola primaria Don Mario Dalesio;

· alle ore 20, sempre nella Chiesa Sant’Agostino, il concerto di Natale dell’associazione Misure Composte.

“Oggi è un giorno speciale per il nostro Municipio, perché avremo diverse occasioni per condividere la bellezza della musica e dello stare insieme – commenta Grazia Albergo -. Accanto alle scuole e alle associazioni che promuovono queste iniziative, il Municipio ha voluto sostenere la realizzazione della mostra dei presepi dedicata a Vitino Guerra, figura indimenticabile della cultura e delle tradizioni popolari e simbolo di un intero territorio. All’inaugurazione della mostra, questo pomeriggio interverranno i suoi familiari che hanno “prestato” all’esposizione due presepi appartenuti proprio al compianto Piripicchio, mentre gli altri presepi in mostra appartengono a diversi collezionisti locali.

Spero che questa giornata, dedicata a due dei simboli più belli del Natale, la musica e i presepi, veda la partecipazione di molti cittadini”.

Correlati