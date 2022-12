Condividi subito la notizia

si terrà sabato 17 dicembre, alle ore 10:00, la presentazione del progetto “Tu che lavoro fai?”, presso il Liceo “Enrico Fermi ” di Policoro, a presenziare l’incontro sarà il Ministro Plenipotenziario dell’Ambasciata della Repubblica del Sud Africa Mmathari Mashao.

Il progetto è stato ideato da Mary Padula, giornalista.

Le aziende, di diversi comparti, riscontrano non poche difficoltà nel trovare personale da inserire nel proprio organico, al contrario, i ragazzi lamentano l’assenza di posti lavoro che diano una certezza adeguata alle proprie aspirazioni. Quali sono le ragioni che determinano questo “fenomeno”? Domanda e offerta hanno mai avuto modo di interagire tra di loro “senza filtri” attraverso “confronti diretti” pubblici? Se da un lato le aziende affermano di non riuscire ad impiegare sempre personale qualificato, dall’altro i ragazzi denunciano stipendi poco congrui alle mansioni richieste, inoltre, il costo del lavoro in Italia è davvero troppo alto? Quanto è importante, per un giovane, scegliere un percorso formativo “spendibile” in termini di lavoro? Dalla “teoria alla pratica” cosa cambia? Ne parleremo nel corso del progetto.

Gli Istituti coinvolti sono i seguenti:

I.I.S. Bernalda – Ferrandina (Dirigente Giosuè Feruzzi), I.I.S. Pentasuglia di Matera (Dirigente Antonio Epifania), I.I.S. Turi di Matera (Dirigente Carmela Gallipoli), l’I.I.S. Pitagora di Montalbano – Nova Siri e Scanzano (Dirigente Cristalla Mezzapesa), I.I.S. “G. Fortunato” di Pisticci – Marconia (Dirigente Anna Di Trani), I.I.S. Enrico Fermi di Policoro (Dirigente Giovanna Tarantino). Protagonisti del progetto saranno i discenti frequentanti il triennio di ogni Istituto, come anche le imprese che hanno inteso aderire con l’intento di interagire con i “futuri lavoratori”.

Nel corso del progetto, che avrà una durata di circa tre mesi, saranno coinvolti, altresì, consolati e ambasciate di diversi stati mondiali al fine di avviare rapporti tesi a sviluppare opportunità per giovani e imprese. A patrocinare il progetto è la Provincia di Matera, nella figura del Presidente Piero Marrese, l’Ambasciata del Regno del Belgio con S.E. l’Ambasciatore Pierre-Emmanuel De Bauw, inoltre, Josephine Löffler, Direttrice dell’Ufficio per gli scambi giovanili VIAVAI Italo – Tedeschi, Confartigianato Matera (Presidente Rosa Gentile), Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Matera (Presidente Domenico Laviola), Ordine dei Geologi di Basilicata (Presidente Leonardo Disummo), Cia Provincia di Matera (Presidente Giuseppe Stasi), Donne in Campo Cia Basilicata (Presidente Concetta La Rocca), Confagricoltura Basilicata (Presidente Francesco Battifarano), Feder. Co.f.it. Basilicata (Presidente Vittoria Franchino), Fai Costa Jonica (Presidente Franca Digiorgio), Rotary Club Senise-Sinnia (Presidente Maddalena Chiorazzo), solo per citarne alcuni.

