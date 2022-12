Condividi subito la notizia

È un errore pensare che una donna o un uomo a cui sia stato diagnosticato il cancro possa avere desiderio di sottoporsi a trattamenti estetici, ma troppo spesso viene sottovalutato quanto contino l’aspetto psicologico in un percorso di guarigione.

Per promuovere quindi la prevenzione come stile di vita e il sostegno dell’estetica sul benessere psicofisico della persona, il Centro Estetico Marispa di Policoro, in collaborazione con OTI – Oncology Esthetics e con il patrocinio dalla Provincia di Matera, ha organizzato “Mi prendo cura di me – Io accanto a te”, un convegno pubblico, il 17 dicembre alle ore 18 presso l’Hotel San Vincenzo in via Catone, 218 a Policoro.



«La malattia oncologica – spiega Maria Rosa Spaltro, responsabile del Centro Estetico Marispa ed estetista specializzata OTI in Estetica oncologica – rappresenta per il paziente che la vive un’esperienza capace di incidere su tutte le dimensioni importanti della sua vita e soprattutto sul suo corpo. Per questo motivo trattamenti estetici complementari, studiati su misura per ogni singolo paziente, hanno l’obiettivo di aiutare i pazienti ad affrontare la malattia alleviandone i disagi e migliorando la qualità della loro vita».

Il convegno vedrà la partecipazione di ospiti esperti e qualificati come psicologi, oncologi, dermatologi, biologi ed endocrinologi, che regaleranno la loro esperienza e competenza sull’importanza di prendersi cura di sé stesse e di come questo aiuti ad affrontare il percorso terapeutico con una marcia in più.

