Sabato 17 dicembre p.v., Roy Paci e Matthias Martelli porteranno in scena, presso lo storico Teatro Spadaro (porta ore 20.30, sipario ore 21.00), lo spettacolo “Fred!”, la vicenda di Fred Buscaglione, un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese.

La regia dello spettacolo è curata da Arturo Brachetti.

Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e incidendo profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro.

Questi gli altri appuntamenti in rassegna:

– 11 gennaio 2023 Dario D’Ambrosi in “Medea” (Teatro Spadaro);

– 27 gennaio 2023 Flavio Oreglio in “Ridendo e Sferzando” (Taeatro Spadaro);

– 10 febbraio 2023 la Compagnia Licia Lanera in “Con la carabina” (Teatro Comunale);

– 24 febbraio 2023 Sara Bevilacqua in “Stoc ddo’ – Io sto qua” (Teatro Comunale);

– 14 marzo 2023 Emilio Solfrizzi in “Il malato immaginario” (Teatro Spadaro);

– 26 marzo 2023 il Teatro Le Forche in “Il Misantropo di Molière in tempo di guerra” (Teatro Comunale);

– 5 aprile 2023 Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi in “Il Test” (Teatro Spadaro).

Il costo dell’abbonamento è il seguente: Platea I settore: intero €. 80,00 – ridotto €. 70,00; Platea II settore: intero €. 70,00 – ridotto €. 55,00; Platea III settore: intero €. 50,00 – ridotto €. 45,00.

Per chi intende invece acquistare i biglietti, ogni singolo spettacolo ha i seguenti costi: Platea I settore: intero €. 22,00 – ridotto €. 20,00; Platea II settore: intero €. 18,00 – ridotto €. 16,00; Platea III settore €. 13,00 – ridotto €. 8,00.

Gli abbonati agli spettacoli “Teatro Spadaro” avranno diritto ai biglietti ridotti per gli spettacoli che andranno in scena al “Teatro Comunale” (costo biglietti: intero €. 8, ridotto €. 5).

Abbonamenti e biglietti (previste agevolazioni e riduzioni per l’acquisto) sono in vendita presso l’Infopoint comunale (099.8804695), ubicato in Piazza Garibaldi.

Massafra, 15 dicembre 2022

