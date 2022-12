Condividi subito la notizia

E’ un desiderio difficile da realizzare ma, come ci stiamo riuscendo per i capannoni, sarà anche così per il “Museo della Cartapesta e del Carnevale Storico”.

Con queste parole il sindaco Fabrizio Quarto, questo pomeriggio, presso il Centro Polivalente Anziani, ha aperto il laboratorio di co-progettazione che porterà alla creazione di un “museo esperienziale”. Questo sarà allocato nell’area della Cittadella del Carnevale e, come ha affermato lo stesso sindaco, sarà in grado di esaltare la manifestazione carnascialesca massafrese e tutta la sua ricca e interessante storia.

Il laboratorio è stato curato dalla società Destination Makers per conto del Comune di Massafra.

All’incontro, coordinato da Paola Galuffo, Co-designer and Strategist, e Giorgia Laudati, Head of Strategic Planning & Development di Destination Makers, hanno partecipato alcuni operatori del settore culturale, creativo, turistico, enogastronomico, ricettivo e rappresentanti di alcune associazioni.

L’assessore alla Cultura Domenico Lasigna ha evidenziato che i contenuti importanti del Carnevale così legati alla storia di questa Città, pur in una fase di transizione, creeranno un museo unico e profondamente attrattivo.

