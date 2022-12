Condividi subito la notizia

Con il seminario “Dalla ricerca all’impresa: i dottorati innovativi di UniSalento”, venerdì 16 dicembre 2022 l’Università del Salento presenterà i progetti di ricerca che sono in avvio grazie alle borse di studio previste dal Decreto Ministeriale 352: si tratta di borse co-finanziate dalle imprese, che vedranno protagonisti 51 dottorandi e dottorande dell’Ateneo. L’appuntamento è alle ore 15, in presenza nella sala conferenze del Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce) e online su https://unisalento.it/161222.

«Questo incontro è una preziosa occasione per valorizzare le collaborazioni avviate con le varie imprese partner», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «e di presentare ad altri nostri “partner strategici” l’opportunità di sostenere progetti di ricerca innovativi, con ricadute positive sia per l’alta formazione di giovani talenti sia sulle prospettive di crescita delle stesse imprese. Siamo molto contenti del riscontro ottenuto fin qui, e puntiamo a incrementare ulteriormente le relazioni di cooperazione con il tessuto economico salentino, italiano e internazionale».

Dopo i saluti della Direttrice della Scuola di dottorato UniSalento Giuseppina Passiante, il Rettore Fabio Pollice introdurrà i lavori con un omaggio alle imprese che hanno sostenuto i dottorati. Interverrà quindi il Delegato ai Rapporti con le imprese e i partner strategici Amedeo Maizza e, in rappresentanza dei dottorandi e delle dottorande vincitori di borsa, presenteranno i loro progetti di ricerca le dottorande Francesca Zampino (“Data preparation for process mining”), Debora Marsano (“Modellizzazione agli elementi finiti del processo di estrusione di leghe di alluminio”), Silvia Carichino (“Film polimerici sostenibili per imballaggio alimentare”) e Manuela Taurisano (“RES.T.O salentino”), e il dottorando Lorenzo Calò (“Retail credit 4.0: modelli digitali per la valutazione del rischio di credito”).

I lavori si chiuderanno con la tavola rotonda “Sostenere la ricerca per sostenere lo sviluppo”, nella quale interverranno il Rettore, l’Assessore regionale alla Ricerca industriale e innovazione Alessandro Delli Noci, la Delegata alla Valorizzazione del territorio Manuela De Giorgi e il Delegato alla Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico Alessandro Sannino.

Sintesi dei progetti di ricerca sono su https://drive.google.com/file/d/1jMLT2swQMX_4lE5iQAW44pHNSmJu_i4M/view

