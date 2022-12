Condividi subito la notizia

“E’ di poche ore fa il decreto di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la siccità, firmato dal Ministro Lollobrigida , che permetterà l’accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale da parte degli agricoltori, allevatori e imprese agricole che ha colpito durante la primavera e l’estate scorsa, molte zone d’Italia tra cui la nostra regione”. Ad annunciarlo è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, Piergiorgio Quarto. “La presenza del ministro dell’Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Francesco Lollobrigida, rappresenta per tutto il mondo agricolo una garanzia di tutela concreta degli interessi dell’intero comparto. Sappiamo quanto il settore sia attenzionato negli ultimi mesi per la nota crisi economica che sta colpendo tutto il comparto produttivo, ma è evidente che la politica messa in campo dal ministro e dall’intero governo ci lascia tranquilli e fiduciosi che tutte le misure per attutire gli impatti negativi delle emergenze ambientali verranno sempre messe in campo” conclude Quarto.

