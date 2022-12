Condividi subito la notizia

Tornano gli appuntamenti musicali dell’associazione culturale “Il Palcoscenico”. Il 15 dicembre alle 20,30 la cantautrice Rita Zingariello,materana d’adozione, sarà sul palco del teatro Guerrieri con la sua band per un omaggio al cantautorato italiano.”I giganti e la bambina”, titolo dello spettacolo un itinerario musicale e emotivo nella musica d’autore, percorso da una donna che in quel mondo si è formata e ispirata.

“L’appuntamento – dice il presidente Nico Trombetta – chiude l’anno con una proposta di straordinario valore, nella quale il pubblico riconoscerà momenti musicali che appartengono agli anni d’oro segnati dalle composizioni dei più grandi cantautori italiani, in cui la voce e la presenza scenica di Rita Zingariello saranno il trait d’union ideale”.



Note biografiche di Rita Zingariello: gira l’Italia con la sua chitarra, è stata tra i vincitori di Sanremo Rock nel 2013 e ha ottenuto premi e riconoscimenti al Salone del libro di Torino, Frequenze Mediterranee, Festival della Canzone Friulana, Voci per la libertà per Amnesty International, Festival dell’Alta Murgia, Red Bull Tour. Ha aperto i concerti di Paola Turci, Mario Venuti, Gino Paoli, PFM e ha affiancato sul palco Mogol con i suoi maggiori successi.

