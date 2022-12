Condividi subito la notizia

Potenza, 14 dicembre 2022. “Non possiamo che dare atto al deputato Ettore Rosato di uno sforzo istituzionale importante a favore dell’emergenza che sta vivendo purtroppo Maratea a causa degli eventi calamitosi delle ultime settimane. Dopo aver presentato un emendamento alla Finanziaria del Governo per lo stanziamento di 15 milioni di euro per affrontare l’emergenza lo stesso esponente renziano ha presentato una interrogazione al question time in commissione ambiente al sottosegretario Claudio Barbaro”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Iv che commenta: “Rosato in particolare, nell’insistere sulla necessità di interventi celeri, ha sollecitato il Sottosegretario sulla necessità, da parte del Governo, di prevedere finanziamenti non solo per tamponare le emergenze, ma per finanziare interventi strutturali definitivi al fine di mettere in sicurezza un territorio a vocazione turistica già provato dalla lunga crisi pandemica”. “L’auspicio ora è che il Governo – sottolinea Polese – non si defili. Nella sua risposta, infatti, il Sottosegretario Barbato ha dichiarato come già Anas abbia stimato una somma di 4 milioni per il ripristino e ricostruzione della strada compromessa, con la promessa, da parte del Governo, di tenere conto e sotto osservazione la situazione a più livelli ma senza prendere impegni per una soluzione veloce del grave problema. Non a caso Rosato si è dichiarato non soddisfatto della risposta del Sottosegretario pur apprezzando l’impegno del Ministero nel vagliare ogni proposta di intervento utile alla soluzione del problema”. “Rosato dal canto suo – aggiunge ancora il vicepresidente del Consiglio regionale – ha focalizzato bene la questione quando ha detto che quella della Ss18 è un’ arteria davvero importante e che quindi serve maggiore concretezza da parte del Governo”. Polese plaude inoltre all’annuncio fatto via tweet da Matteo Renzi, il quale scrive che c’è “l’impegno della maggioranza a riaprire ItaliaSicura, l’unità di missione su dissesto idrogeologico e edilizia scolastica.” “E’ una buona notizia”, commenta il vice Presidente del Consiglio Regionale, “è da tempo che noi insistiamo sulla necessità che questo importante provvedimento venga reinserito nell’agenda di Governo, a salvaguardia di un territorio e una nazione ancora troppo fragile”.

L’esponente regionale di Italia Viva poi aggiunge: “Bene anche il ‘pressing’ del deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia che dopo Rosato ha chiesto sempre al Sottosegretario Barbato interventi per il ripristino della viabilità che unisce Napoli a Reggio Calabria e che quindi rappresenta una infrastruttura strategica per tutto il Sud”. “Ovviamente ci auguriamo, al netto delle casacche di partito che tutti gli esponenti lucani del partito della Meloni sensibilizzino il Governo a mettere in campo tutti gli sforzi a favore di Maratea con fatti concreti e finanziamenti reali”, conclude Polese.

