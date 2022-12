Condividi subito la notizia

“Viviamo in un territorio che, con l’obiettivo di consolidare e migliorare i suoi asset, deve ritrovare il coraggio di puntare sulle sue tradizioni, sulla sua cultura, sul suo patrimonio paesaggistico e, soprattutto, valorizzare la qualità delle sue produzioni tipiche. Non si tratta di passaggi semplici anche perché a complicare questo percorso non ci sono solo la guerra in Ucraina e l’aumento dei costi delle risorse energetiche, ma anche nuovi rischi come quello rappresentato dal cibo sintetico.”

È il commento del presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, a margine della decisione con cui il Consiglio provinciale ha garantito il proprio sostegno alle iniziative della Coldiretti contro la commercializzazione in Italia di alimenti realizzati in laboratorio.

“Anche la Provincia di Taranto -ha dichiarato il presidente Melucci- prende posizione e si schiera accanto alla Coldiretti in una battaglia che va assolutamente vinta. Non possiamo accettare che il sapore dei nostri prodotti agroalimentari possa essere sostituito da quello della carne, del latte o del pesce creati in provetta. Dobbiamo difendere il nostro cibo che, oltre ad essere naturale, salutare e sostenibile, garantisce tantissimi posti di lavoro. Non bisogna ignorare che la filiera agroalimentare nel nostro Paese ha un valore pari a 574 miliardi di euro, che verrebbe inevitabilmente compromesso facendo finire sulle nostre tavole qualcosa che di “cibo” ha solo il nome.”

