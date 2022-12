Condividi subito la notizia

E’ stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Martina l’avviso n. 92 del 14 dicembre per le misure urgenti tese a sostenere i cittadini meno abbienti che a causa del reddito basso non riescono a far fronte ai costi elevati delle bollette di luce e gas della propria abitazione.

L’avviso mira ad assicurare adeguati e straordinari interventi di protezione sociale per i nuclei familiari già colpiti dagli effetti economici causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché dal rincaro del costo dell’energia. Quello erogato è un contributo una tantum per il pagamento.

Le domande dovranno essere trasmesse al V Settore – Servizi alla Persona entro le 12.00 del 30 dicembre prossimo unicamente attraverso la compilazione on-line del modulo presente al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2hknqwnB19gxoU8ylY4gppagzobMSuHjzjpmnPMrSTPz4yg/viewform?usp=sf_link

L’avviso contenente i requisiti per la presentazione delle istanze è scaricabile al seguente link:

https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_913014_876_1.html

Con le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio Comunale e la delibera adottata dalla Giunta il 1° dicembre scorso (n. 408) sono stati stanziati complessivamente circa 282.000 euro.

“L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Angelo Gianfrate – si è adoperata in tempo per sostenere le famiglie che non hanno mezzi sufficienti per fronteggiare il caro bollette soprattutto nei mesi più freddi in cui aumentano i consumi. L’attenzione verso le esigenze dei cittadini indigenti, infatti, è una priorità di questa Amministrazione. Ringrazio la dirigente del V Settore dottoressa Donatella Vitale e tutti gli addetti agli uffici che si sono adoperati per mettere a punto tempestivamente il bando e consentirne la pubblicazione”.

Correlati