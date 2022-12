Condividi subito la notizia

Domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 12, nella sala stampa di Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la presentazione dell’iniziativa “Martano…da favola. Luoghi, luci, storie e magie”.

Si tratta del progetto vincitore dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di servizi di comunicazione in co-branding con la Regione Puglia, realizzato da ACAM 2.0 Aps, l’Associazione di Commercianti, Artigiani e Operatori economici di Martano, in collaborazione con Regione Puglia, Pugliapromozione, Provincia di Lecce, Comune di Martano e altre associazioni del territorio.

Interverranno il consigliere provinciale e sindaco di Martano Fabio Tarantino, il consigliere delegato a Cultura, commercio, turismo e politiche giovanili Andrea Aprile, per Acam Maria Antonietta Zacheo, Vincenzo Caracuta, Milena Turi del direttivo e la consulente per lo sviluppo territoriale Tiziana Protopapa.

Il progetto è stato ideato per promuovere le iniziative che nel periodo natalizio animano Martano. A rendere tutto più suggestivo, è stato curato un allestimento di luminarie per consentire ai turisti e ai visitatori, che giungono in Puglia sempre più numerosi anche d’inverno, di scoprire un paese “da favola”.

“Martano…da favola. Luoghi, luci, storie e magie” è un viaggio che ha il profumo delle radici, delle tradizioni, del buon cibo di casa, dei legami indissolubili dei luoghi. Un viaggio capace di regalare la bellezza della luce e dei colori del periodo natalizio, momento magico per eccellenza, trasformando in fiaba i sogni di grandi e bambini.

Le attività di ACAM 2.0, che di recente è diventata un Ente di Terzo Settore, mirano ad accrescere il benessere della comunità locale e a posizionare Martano, e la Grecìa Salentina, come destinazione turistica. Il proposito è farsi promotore non solo di iniziative che aumentino l’attrattività dal punto di vista commerciale, ma che puntino a rendere Martano e l’intero territorio, riferimento per esperienze turistiche, culturali e di tempo libero.

Lecce, 14 dicembre 2022

