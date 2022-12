Condividi subito la notizia

Tutto pronto per la prima edizione del Galà dello Sport – Città di Ginosa in programma per venerdì 16 dicembre 2022 a partire dalle ore 21,00 presso il Teatro Alcanices.

Un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, con il patrocinio della Regione Puglia, per premiare i numerosi atleti ginosini e marinesi che nel 2022 si sono distinti nelle rispettive discipline sportive a livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa è stata presentata in occasione di una conferenza stampa svoltasi mercoledì 14 dicembre presso la Sala Giunta del Comune di Ginosa. Presenti il Sindaco Vito Parisi, il Consigliere Regionale Marco Galante, il Consigliere con delega allo Sport Vincenzo Piccenna, il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre e il presentatore della serata Matteo Schinaia.

<<Con questo evento vogliamo premiare le tante eccellenze ginosine e marinesi, raccontando gli importanti risultati conseguiti da loro nel corso del 2022 – spiega il Consigliere con delega allo Sport Vincenzo Piccenna – un simbolico riconoscimento a quelle donne e quegli uomini che credono e vivono di sport e che con costanza, impegno, professionalità e passione si allenano ogni giorno per crescere dal punto di vista sportivo e personale>>.

<<Con questo evento vogliamo non solo celebrare gli atleti che portano in alto il nome di Ginosa e Marina di Ginosa in Italia e nel Mondo, ma anche farli conoscere, aumentare la consapevolezza delle eccellenze sportive presenti nel territorio e spronare i più giovani ad appassionarsi allo sport – dichiara il Sindaco Vito Parisi – ma non basta: oggi lo sport ha un ruolo fondamentale nella vita di ogni cittadino, perchè in grado di generare benessere psicofisico. Abbiamo ideato iniziative rivolte ai ragazzi che abbracciano anche lo sport, come il progetto “Connessioni’’, e puntiamo a potenziare le strutture presenti, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, e a dotare Marina di Ginosa di una struttura adeguata. E’ una necessità della comunità e vogliamo portare avanti il progetto, a prescindere dai finanziamenti.

Un ringraziamento al Consigliere Regionale Marco Galante intervenuto stamane, alla Regione Puglia per il patrocinio, al Consigliere Vincenzo Piccenna, ai Consiglieri Giuseppe D’Amelio e Luca Melchiorre>>.

