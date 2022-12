Condividi subito la notizia

Venerdì 16 dicembre 2022 a partire dalle ore 9:00 e fino alle 13:00, si terrà presso la sede di Openet Technologies SpA, “SPARKme Space Academy”, via dell’Industria a Matera, l’evento ‘Space Opportunities 4 Next Generations’, riservato agli studenti, nell’ambito della Giornata nazionale dello spazio.

‘Space Opportunities 4 Next Generations’ è l’evento, Organizzato dal CLAS, Cluster lucano dell’Aerospazio, e da Openet Technologies SpA, per la Giornata nazionale dello Spazio, nel quale gli studenti, avranno l’eccezionale occasione di vedere Expedition, il primo docufilm dedicato a una missione spaziale – prodotto dal gruppo Openet in collaborazione con ESA e ASI e interagire con gli astronauti Paolo Nespoli e Slawosz Uznanski in live direttamente dal CERN di Ginevra.

La giornata si concluderà con la visita alla SPARKkme Space Academy.

Istituita dal Governo nel 2021, la Giornata nazionale dello Spazio mira a sensibilizzare e informare i cittadini italiani sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo Spazio portano al miglioramento della condizione umana e a far comprendere i benefici che dalle attività spaziali arrivano nella vita di tutti i giorni, in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo sul piano globale del Paese.

La data del 16 dicembre è stata scelta a ricordo del lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto negli USA la sera del 15 dicembre del 1964, che permise all’Italia di entrare, terzo al mondo dopo Stati Uniti e Unione sovietica, nel ristretto novero di Paesi in grado di superare l’atmosfera terrestre.

