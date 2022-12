Condividi subito la notizia

“Ormai è sotto gli occhi di tutti: basta entrare nel merito delle questioni per capire quanto sia debole la leadership di Bardi.” Così dichiara il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, che aggiunge: “oggi l’intervento in Consiglio regionale del consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella, ha messo a nudo tutte le debolezze di questo governo regionale e del suo presidente. Nessuna risposta sulla programmazione dei fondi FSC, nessuna risposta sul ruolo dei suoi consiglieri scientifici, nessuna risposta sulla Sanità, nessuna risposta sulle crisi industriali, nessuna risposta su quale visione di futuro abbia della Basilicata, nessuna vera risposta su Matera 2019.”



“La presidenza di Bardi – continua Pessolano – mi ricorda tanto il titolo di un bellissimo libro di Gabriel Garcia Marquez, “Il generale nel suo labirinto”, solo che, a differenza del protagonista della storia, nel labirinto ci siamo finiti tutti noi lucani. Lo voglio ribadire ancora una volta con forza: i bonus da soli non bastano, servono azioni coraggiose e una prospettiva nuova. I lucani iniziano ad essere stanchi di questa arroganza.”

Correlati