Un’azienda di Massafra, la S.E.A. Impianti, ha donato al reparto di Pediatria del Santissima Annunziata di Taranto un analizzatore di idrogeno, a vantaggio dei piccoli pazienti che afferiscono alla struttura ospedaliera.

Si tratta di un particolare strumento elettromedicale, grazie al quale è possibile diagnosticare alcune patologie dell’apparato digerente come le intolleranze al lattosio, la presenza di contaminazioni batteriche dell’intestino tenue e le alterazioni del transito intestinale. L’esame avviene in modo non invasivo, soffiando semplicemente nello strumento, a tempi cadenzati in base al tipo di esame che si deve eseguire.

Un analizzatore di idrogeno, prima di questa donazione, era già disponibile e in uso in Asl Taranto, nell’ambulatorio di fisiopatologia digestiva presso il Padiglione Vinci del Santissima Annunziata, con un target di utenti ampio generico, sia adulto che pediatrico. Grazie alla donazione della S.e.a. Impianti, ora ne è dotata autonomamente anche la pediatria: i piccoli pazienti che hanno necessità di sottoporsi a questo tipo di esame diagnostico potranno eseguirlo direttamente in reparto, in un ambiente a misura di bambino, senza necessità di doversi spostare in un ambulatorio fruito da utenti adulti e collocato in un plesso attiguo.

“Ringrazio l’azienda per la sensibilità mostrata con questa speciale donazione, – dichiara Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto – che rende autonoma la nostra pediatria nell’esecuzione di esami diagnostici quotidiani, con enormi vantaggi e comfort per le piccole e i piccoli pazienti”.

