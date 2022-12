Condividi subito la notizia

L’Ente Pro Loco Italiane Puglia in occasione delle festività di Natale ha predisposto un ricco cartellone di eventi organizzati dalle diverse associazioni pugliesi. In particolare, dopo l’invito ricevuto dall’amministrazione comunale di Gravina in Puglia, ha inteso collaborare per la buona riuscita all’evento “GRAVINAE NATIVITAS”, voluto dall’assessora con delega agli Antichi Mestieri Dott.ssa Marienza Schinco. Si tratta di un presepe vivente con postazioni di rievocazione di antichi mestieri, con la fattiva collaborazione di Passio Christi, Ass.ne Montfort, Fortis, Namastè, AssoTim Confartigianto, EPLI Puglia e tante altre realtà associative. Un evento unico nel suo genere, che vede fra gli organizzatori gli animatori della Passio Christi e che interesserà l’antico rione Fondovito di Gravina in Puglia con il suo bellissimo scenario del complesso rupestre San Michele delle grotte. Oltre 200 i figuranti che dalle ore 17,30 di sabato 17 dicembre 2022 andranno in scena, e con la partecipazione straordinaria del gruppo Legionari Romani provenienti direttamente da Roma per completare la ricostruzione dell’ambiente presepiale. Ma EPLI Puglia ha voluto fare di più per la città di Gravina in Puglia, che, ricordiamo, è la città del suo Presidente regionale Oronzo Rifino, organizzando per i giorni 17 e 18 dicembre il mercatino dei prodotti tipici apulo lucani in stretta collaborazione con le Pro Loco di EPLI Basilicata. Il cartellone di EPLI Natale in Puglia è un contributo a promuovere la Puglia, sia in ambito turistico che in ambito di conservazione dei beni materiali ed immateriali, anche nel periodo natalizio e, come dichiara il Presidente Rifino, “la Puglia a Natale stupisce ancora di più” perché si rinnovano i riti dell’Avvento e le tradizioni culinarie, le città si addobbano e i cittadini fanno a gara per rendere accoglienti e festosi i loro rioni antichi. Il programma è molto ricco e dal 6 dicembre e fino all’8 gennaio del prossimo anno ci sono eventi per tutte le età: villaggi di Babbo Natale a Gravina in Puglia, Feste del cioccolato a Lecce, sagre di pettole e poesie a Taranto, presepi viventi a Tricase (Le) e Gravina in Puglia (BA), visite guidate a Lecce, Gravina in Puglia (BA), Altamura (BA), Minervino Murge (BAT), mostra di presepi a Taranto e Gravina in Puglia, laboratori per Bambini a Santeramo in Colle (BA), passeggiate trekking nell’Alta Murgia. Non mancheranno eventi legati alla solidarietà, organizzati dai mitici SuperEroi by Nundinae. Si ringraziano le APS aderenti che si sono cimentate nell’organizzare gli eventi e il supporto di ALEA Ass.ne Extralberghiero Lecce, Terre di Murge Experience, Calcarea, ABBA Puglia Ass.ne Bed &Breakfast Affittacamere di Puglia, Pallone di Gravina, EPLI Basilicata.

Correlati