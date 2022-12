Condividi subito la notizia

Si terrà giovedì 15 dalle 14 alle 18 a Porta Napoli la terza giornata straordinaria di raccolta organizzata da Monteco spa e Comune di Lecce. In questo appuntamento i cittadini e le imprese potranno conferire presso il punto di stazionamento temporaneo rifiuti in carta e cartone e imballaggi in plastica. Sarà l’occasione per “liberarsi” in maniera sostenibile e avviare ad una corretta differenziazione di piccoli e grandi quantitativi di rifiuti dei materiali indicati. Per conferire i rifiuti sarà sufficiente presentarsi, muniti di tessera sanitaria e dell’avviso Tari.

Da qualche giorno, inoltre, i mezzi Monteco hanno cambiato “look”. Su camion e camioncini utilizzati nei servizi di igiene urbana le istruzioni per un corretto conferimento, con “dritte” dedicate a specifiche tipologie: “organico solo in buste compostabili”, “carta, cartone e cartoncino senza buste”, “imballaggi in plastica nelle buste gialle semitrasparenti”, “vetro e metallo senza buste”, “secco residuo in buste da riuso semitrasparenti”. Uno strumento di comunicazione in più per ricordare alla cittadinanza il modo giusto per conferire i propri rifiuti attraverso la raccolta porta a porta.

