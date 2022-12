Condividi subito la notizia

“LUCANIA, SUD e PNRR” è il tema del convegno in programma a Ferrandina, venerdì 16 dicembre alle ore 18, nella sala dell’ex monastero di Santa Chiara. Interverranno il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, il professor Nicola Coniglio docente di Economia all’Università di Bari, il dottor Maurizio Lozzi responsabile dell’Ufficio Studi Banca d’Italia di Puglia e Basilicata. Le conclusioni sono affidate a monsignor Pino Caiazzo, vescovo della Diocesi di Matera Irsina.

Come noto il presidente della Repubblica Mattarella è fortemente impegnato nel promuovere il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR che prevede l’investimento al SUD di oltre il 40% dei relativi fondi. Qualche giorno fa, lo stesso presidente, ebbe a dire che “il futuro dell’Italia è legato all’attuazione del PNRR”, che non è un fatto burocratico- amministrativo ma in concretezza vuol significare: scuole, ospedali, asili, innovazioni tecnologiche, transizione ecologica.

Di tutto questo si parlerà nell’incontro di Ferrandina con informazioni e dati più approfonditi e dettagliati.

Correlati