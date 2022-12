Condividi subito la notizia

Mercoledì 14 dicembre al Museo Castromediano di Lecce con la visita guidata “Dei ed eroi dal mare” e le esibizioni di Tabulè e Vito Signorile si conclude la tredicesima edizione di MareAperto. La rassegna, ideata, organizzata e promossa dall’associazione culturale Manigold, con la direzione artistica di Claudio Prima, in collaborazione con Polo Biblio-Museale di Lecce, Blogfoolk e Rete italiana World Music, con il sostegno della Regione Puglia, ha proposto infatti un’esperienza immersiva e multisensoriale in quattro tappe con otto progetti di ricerca sulle musiche “di confine” e quattro visite guidate per entrare nella storia composita del Mediterraneo.

La serata finale (ingresso 7 euro – 7 euro – ridotto 5 euro under 18 e over 65) prenderà il via alle 20 con il percorso “Dei ed eroi dal mare“. Una breve immersione nei paesaggi del Mito, quell’immaginario possibile sul quale è costruito il pensiero occidentale è l’occasione per raccontare storie di dei e di eroi che sono viaggi, speranze, non illusioni ma altre verità, intuizioni, modi di sentire e percepire l’insondabile, spiegazioni ai dubbi e alle caparbietà umane. Storie che hanno spesso il mare come avventura, conoscenza, scoperta e che dal mare arrivano nel Salento, quella Messapia che è terra tra mari. A seguire (ore 20:30) gli ultimi due concerti della rassegna con Tabulè, progetto dell’organettista e cantante Claudio Prima e del chitarrista Giuseppe De Trizio che subito dopo accompagnerà Vito Signorile nello spettacolo di teatro/canzone Col Sud a tracolla. Tabulè è l’incontro tra suoni, immagini e sapori: traversate di corpo ed anima, una proposta poetica ed acustica che si muove nel tempo e nello spazio visitando brani d’autore e di tradizioni comunicanti, in cui la forma canzone è il viatico necessario per racconti possibili. La musica del duo, come l’insalata di cous cous da cui prende nome, è una mistura di colori e spezie che evocano il sapore di una tradizione fatta di frugalità e ingegno. Allora le risorse musicali di Puglia cariche di paradossi armonici vengono rilette secondo un metro diverso che concede spazio al sentire dei suoi interpreti nel tentativo di giungere ad una musica in cui assonanze e contrasti si cercano e le soluzioni diventano tensioni. Col Sud a tracolla è un omaggio musicale (in commistione con l’arte scenica del raccontare teatrale) al Sud, ai suoi suoni, alle sue genti, avventure, tradizioni e alle sue storie cantate. Vito Signorile imbraccia il suo strumento a corde per far vibrare le emozioni più ancestrali del meridione italiano, le peculiarità più attuali, le speranze più intramontabili. A trasmettere tutta la forza del ‘Sud a tracolla’, l’attore si serve delle parole di poeti e cantori di straordinaria forza evocativa e di canti creati per lo spettacolo. I poeti scelti sono Vittore Fiore, Vittorio Bodini, Vito Riviello, Raffaele Nigro, Beatrice Viggiano, Raffaele Carrieri, Lino Angiuli, Michele Campione, Rocco Scotellaro. Le canzoni popolari sono di Matteo Salvatore, Otello Profazio, Pietro Basentini, Enzo del Re, Silvano spadaccino. Le canzoni pop d’autore scritte da Vito Signorile, Davide Ceddìa, Giuseppe De Trizio. Parte dell’incasso sarà destinato alla Fondazione Sylva, per la piantumazione di nuovi alberi in aree del Salento, un progetto per proteggere immediatamente il patrimonio ambientale attraverso pratiche virtuose al quale hanno aderito il Museo Castromediano e il Polo Biblio-Museale di Lecce. Info e prenotazioni 3516480009 – www.facebook.com/mareapertorassegna.

L’Associazione Manigold, attiva dal 2002 ha istituito in questi anni numerosi percorsi originali di studio e di ricerca nell’ambito delle tradizioni musicali dei paesi del Mediterraneo, sostenendo progetti artistici e formativi che investono diversi settori: la musica, il teatro, la danza, le arti pittoriche, le nuove tecnologie, la multimedialità. L’associazione ha prodotto e sostenuto negli ultimi vent’anni progetti affermati nel panorama internazionale e percorsi formativi e artistici con una spiccata propensione inclusiva e multiculturale: BandAdriatica, Giovane Orchestra del Salento, La Répétition / Orchestra Senza confini, Adria, Tukrè, Progetto Seme, Tabulè, Manigold, Orchestra Popolare di Puglia. Si occupa principalmente di produzione di spettacoli, management, organizzazione di eventi e rassegne (MareAperto, Nostos, Galatinarte), laboratori e corsi di sperimentazione.

