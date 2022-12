Condividi subito la notizia

L’assessora alle Culture Ines Pierucci ricorda che, grazie all’iniziativa “Crazy for Christmas? Il teatro a Natale è un regalo!”, promossa dal Teatro Pubblico Pugliese, nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, sarà possibile acquistare i biglietti degli spettacoli teatrali in scena al Teatro Piccinni di Bari per la stagione comunale di prosa al prezzo ridottissimo di 15 euro.

“Credo di tratti di una bellissima iniziativa per promuovere il teatro e la programmazione culturale cittadina – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci – in occasione del Natale, proponendo un’idea regalo accessibile che ciascuno può declinare in base ai propri gusti. Regalarsi o regalare cultura è sempre un’ottima scelta, capace di coniugare ragione e sentimento”.

Per aderire alla promozione – valida dalle ore 10 del 13 dicembre alle 23.59 del 15 dicembre- e acquistare i biglietti online è sufficiente:

1. scegliere lo spettacolo https://bit.ly/stagioniTPP

2. cercare il titolo scelto su www.vivaticket.it

3. selezionare la tariffa e acquistare i biglietti a prezzo speciale.

Diversamente, sarà possibile acquistare i biglietti a prezzo speciale presso il botteghino del Teatro comunale Niccolò Piccinni, nelle stesse giornate della promozione online.

