Condividi subito la notizia

Nell’ambito del calendario “Martina Winter Christmas 2022”, promosso dal Comune di Martina Franca, la RTI (Coop. SocioCulturale-Titanium Multiservice) propone “La notte dei pupazzi in Biblioteca”, in programma presso la Biblioteca di Comunità venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022 a partire dalle ore 18.00.

L’iniziativa si ispira alla Suffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli USA dal 2007 e ora anche in Giappone con il nome Nuigurumi Otomarikai, che promuove la lettura attraverso il legame che i bambini hanno con il loro peluche preferito.

Ma come funziona? I bambini scelgono uno dei loro pupazzi di peluche preferito (ma anche bambole o qualunque altro giocattolo del cuore) e, alle ore 18.00 del 16 dicembre, lo accompagnano in Biblioteca per condividere insieme un momento di lettura. Dopo la lettura, ciascun bambino lascia che il proprio peluche trascorra la notte in Biblioteca, immerso nella lettura, passeggiando tra gli scaffali, chiedendo in prestito un albo, scambiandosi opinioni con gli altri pupazzi per poi, infine, addormentarsi placidamente.

L’indomani, a partire dalle ore 18.00, i bambini e le bambine torneranno in Biblioteca per ritrovare i loro pupazzi e scoprire, attraverso foto e video, tutte le loro avventure notturne e per leggere insieme alcune pagine dei libri che i piccoli amici di stoffa avranno scelto per loro e che potranno prendere in prestito!

Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi alle operatrici della RTI presenti nella Biblioteca di Comunità il lunedì e il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e il venerdì e il sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 oppure inviare una mail a martinafrancabiblioteche@socioculturale.it

Correlati