Martedì 13 dicembre la Condotta Slow Food di Matera presenta la guida “Osterie d’Italia” alle ore 19:00 presso la Mensa della Fraternità “Don Giovanni Mele” insieme agli osti materani entrati in guida, ai soci e a tutti gli appassionati del buon cibo.

Una guida dedicata alla cucina autentica, un’agenda legata ai territori, una bussola per orientarsi tra le proposte gastronomiche di tutta Italia, anche quest’anno la guida “Osterie d’Italia” di Slow Food Editore è in tutte le librerie.

Lo storico sussidiario del mangiarbene è arrivato alla sua trentesima edizione, grazie ad una rete capillare di collaboratori che anche in Basilicata hanno visitato osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti alla ricerca della ristorazione italiana più autentica e di qualità, luoghi segnalati per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti e il prezzo giusto.

La Condotta di Matera ha scelto di festeggiare questo importante appuntamento in un luogo fortemente rappresentativo dei valori di Slow Food: la Mensa della Fraternità “Don Giovanni Mele”, inaugurata lo scorso 4 dicembre è un luogo dedicato ai più bisognosi, un punto di riferimento per chi è meno fortunato ma che offre pasti di qualità nel pieno rispetto delle materie prime locali e con una grande attenzione agli sprechi.

Dopo la presentazione della guida alle ore 19:00 alle 20:30 gli osti materani – che dopo qualche anno di assenza dalle pagine della guida sono tornati a raccontare la Murgia, i Sassi e i prodotti del territorio – prepareranno la cena con i piatti iconici della cucina materana: La Latteria Rizzi preparerà Fave e Cicorie, a seguire arriverà in tavola la Crapiata del Ristorante Da Nico e per finire Trattoria Stano chiuderà con La Pignata. Il servizio è affidato ai volontari della condotta per un momento non solo di convivialità ma soprattutto di condivisione.

Il prezzo della cena è di €25 – € 20 per i soci Slow Food è possibile prenotare al numero 339.3792491

La Mensa della Fraternità “Don Giovanni Mele” si trova in via Cererie n. 61 a Matera

