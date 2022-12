Condividi subito la notizia

Si informa che per consentire i lavori di taglio, potatura e raccolta residui vegetali da eseguire lungo tutta la recinzione perimetrale del Comando Navale di Brindisi, con ordinanza dirigenziale è stato disposto su via Dei Mille, per il giorno 12 dicembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 15.00, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

I veicoli in transito su via Domenico da Brindisi e su via Sant’Aloy, giunti all’intersezione con via Cittadella Nuova, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima, ed avranno il seguente itinerario alternativo: via Cittadella Nuova – via Nicolò Taccone – via Castello.

Si comunica inoltre che per lavori di scavo in trincea per la posa in opera di cavi elettrici per conto di Enel Distribuzione da eseguire in via Provinciale San Vito, è stato disposto con ordinanza dirigenziale, dal 12 dicembre al 15 dicembre 2022, dalle ore 09.30 alle ore 18.30, il senso unico alternato con l’ausilio di movieri, su via Provinciale San Vito nel tratto stradale compreso tra via Arcione fino all’intersezione con vico Lungo.

Sono altresì, chiuse al transito veicolare via Osanna – nel tratto stradale compreso tra la via della Speranza fino all’intersezione di via Provinciale San Vito, e via Adamello – nel tratto stradale compreso tra via Cappuccini e via Osanna.

I veicoli in transito su via Osanna in direzione via Provinciale San Vito, giunti all’intersezione dell’isola spartitraffico posta nei pressi di via della Speranza, avranno l’obbligo di direzione via Cappuccini.

11 dicembre 2022

Correlati