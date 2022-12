Condividi subito la notizia

Pareggio con una rete per parte, nel big match di giornata tra Elettra Marconia e Matera Città dei Sassi. Nella gara disputata allo Stadio Michetti di Pisticci le due corazzate si sono equivalse, offrendo un buono spettacolo ai numerosi spettatori. Nella prima parte di gara gli elettrici sono entrati subito in partita, con buoni fraseggi tra i reparti grazie a capitan Casale e Cordisco a fare da collante. La prima occasione degna di nota nasce dal piedino caldo di Cordisco, che con un perfetto traversone serve Bertea il quale colpisce di testa, ma la conclusione è bloccata da Puttim. Alla mezz’ora De Olivera guadagna un corner. Alla battuta Cordisco pesca sul primo palo l’accorrente Piazze: incornata vincente e vantaggio rossoblù. Terza rete nelle ultime 3 gare per “la coleta de Montevideo” che raggiunge quota 7 reti in campionato. La seconda frazione di gioco si apre con i padroni di casa alla ricerca del raddoppio. Al 5’ Lucas De Olivera entra in area palla al piede e viene steso da Barg. Il signor Gatto assegna la massima punizione. Dagli undici metri si presenta lo stesso De Olivera che angola il tiro, ma si vede respingere la conclusione da Puttim. Sul corner che ne consegue colpo di testa di Bertea di poco a lato. Capovolgimento di fronte: serie di ribattute al limite dell’area Elettra Marconia, sbuca Tufo che rapidamente recupera palla e calcia raso terra trovando, l’inaspettato goal del pareggio. Gli ospiti sulla scia dell’entusiasmo provano a fare il colpaccio, ma le sortite offensive sono poco ordinate e quindi ben controllate dalla retroguardia di casa. A pochi minuti dal termine una ghiotta occasione per l’Elettra Marconia. Scandurra recupera palla sulla trequarti e va al cross, a beneficio di Casale che devia verso la porta, ma trova il salvataggio sulla linea da parte di Notaristefano. Prima “X” in stagione per l’Elettra Marconia, che mantiene la vetta della classifica pur se in coabitazione con FC Pomarico.

Tabellino

Elettra Marconia: Marino, Layus, Bertea, Continente, Marinelli, Palo (Rizzi), Cordisco, Casale, Piazze, Checa (Scandurra), L. De Olivera;

A disp.: Scardillo, Oyuela, Tricchinelli, Amatulli, Rubino, Camardella, Finocchiaro;

All.: Finamore;

Matera Città dei Sassi: Puttim, Notaristefano, Barg, De Sousa (Sina), D. De Olivera, Galiano, Tragni, Pentimone, Picci, Moraes (Martinez), Tufo (Colamonaco);

A disp.: Bocon, Stellone, Storsillo, Tamborra, Zupel, Domingos;

All.: Couceiro;

Arbitro: Gatto di Lamezia; Assistenti: Di Leo e Favale di Moliterno;

Marcatori: 35’ Piazze, 55’ Tufo;

Ammoniti: Moraes, Marinelli, Continente, Layus, Cordisco, Pentimone;

Spettatori: 300 circa;

Elettra Marconia 37

FC Pomarico 37

Rotonda 35

Tricarico 33

Matera CDS 31

O. Venosa 26

Brienza 25

Vultur Rionero 24

Paternicum 18

A.C. Oppido 17

Policoro 15

Ferrandina 12

Montescaglioso 12

Moliterno 7

Real Senise 6

Castelluccio 3

