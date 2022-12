Condividi subito la notizia

Il Presidente: “Sosteniamo le famiglie contro il caro bollette”

La Cementeria Costantinopoli Srl dei Fratelli Rabasco, con sede in Barile (PZ), ha deciso di assegnare a tutti i dipendenti un premio di 700,00 euro netti. Un riconoscimento alle maestranze che l’azienda ha voluto assegnare per far fronte al caro bollette. Il bonus sarà erogato con la tredicesima

mensilità. “Gli aumenti vertiginosi delle bollette stanno pesando sulle famiglie in modo drastico, questa misura vuole essere un sostegno economico ma anche un ringraziamento e un riconoscimento per il grande impegno profuso quotidianamente da ciascun dipendente, impegno che ha contribuito a

rendere la nostra azienda sempre più rappresentativa nel settore” Un bel modo per gratificare e sostenere i lavoratori che hanno espresso gratitudine per l’attenzione dimostrata dagli amministratori in un momento così difficile.

