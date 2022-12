Condividi subito la notizia

E se Potenza fosse una città a misura di donna? In occasione della presentazione dell’IDD Istituto Del Design “Una città a dimensione di donna e di tutti è una città in 15 minuti. Una sfida per il futuro, con l’obiettivo di proporre una vita meno affannata che conceda tempo per se stessi e per i propri cari. Chiediamo una città bella, non inquinata, con spazi pubblici e verdi accoglienti e sicuri, che favorisca la mobilità pubblica e dolce, i servizi e il lavoro nei quartieri, il benessere e la sostenibilità. Il verde e lo spazio pubblico, a tutte le scale, hanno un ruolo fondamentale nella vita quotidiana, poiché sono luoghi e occasioni di condivisione e incontro. Chiediamo città pensate per persone che camminano o vanno in bicicletta e non solo per le auto, che hanno invaso quasi tutto lo spazio accessibile. La città fisica è un’importante struttura di welfare e di abilitazione, per raggiungere obiettivi importanti di non-discriminazione, equità e inclusione. Bisogna rendere la città sicura, promuovendo azioni per cui le donne e i cittadini tutti, possano sentirsi accolti e protetti in tutti i luoghi della città, durante tutto giorno e anche la sera. La bellezza, il rispetto e la cura del territorio e degli edifici rafforzano il nostro senso di appartenenza e, a loro volta, generano responsabilizzazione verso i luoghi dell’abitare.”

Partendo dalle premesse del verbo ABITARE del manifesto di Potenza Città per le Donne, venerdì 13

dicembre alle ore 17:30 presso MSD Design sede a Potenza in via Poggio d’oro n°60 , in occasione

della presentazione dell’Istituto Del Design si affronterà il tema della progettazione delle città a

misura di donna. Interverranno Pasquale Domenico Toce, Presidente IDD, Luigia Toce, Responsabile didattica e Orientamento, Marisa Santopietro, Referente Potenza IDD e Carla Sabia, Designer.

Inoltre, durante la serata è prevista la cerimonia di premiazione del Concorso “Vetrina dell’anno”

che ha visto protagonisti i commercianti della città di Potenza. Il Contest prevedeva l’allestimento

della vetrina della propria attività commerciale a tema Natalizio.

I primi due classificati sono stati selezionati dalla Giuria composta dai rappresentati dell’Istituto Del

Design. La scelta è avvenuta in base ad alcuni criteri individuati dalla giuria: originalità della composizione, armonia dell’allestimento, armonia della palette cromatica e uso di materiale ecosostenibile.

Le due vetrine votate dalla giuria riceveranno una targa e una vetrofania sulla quale verranno

apposti il numero anti violenza e stalking 1522 e il numero di Telefono Donna 0971 55551 in

continuità con le attività promosse dall’Associazione “PZxD” per il contrasto della violenza di genere.

Sarà scelta la vetrina più votata sui social, quella che riceverà più “Mi Piace” otterrà l’attestato

“gradimento del pubblico”. Tutti gli altri partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione.

MSD DESIGN

DI MARISA SANTOPIETRO

TELEFONO: 3393114720

EMAIL: INFO@MSDDESIGN.IT

VIA POGGIO D’ORO, 60 – POTENZA

WWW.MSDDESIGN.IT

