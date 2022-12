Condividi subito la notizia

Lumière, il giardino di luci, sarà il cuore del Natale martinese, una villa comunale dedicata ad accogliere le famiglie e a meravigliare con le sue luci artistiche, un posto magico e accogliente. Voluto dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Martina Franca dal Comune di Martina Franca e organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, ideato e prodotto da Idea Show, il progetto Lumière è una passeggiata incantata per grandi e piccini nel cuore della città, al centro delle quattro zone dello shopping: Centro storico, Corso Messapia, Corso Italia e Viale della Libertà, il crocevia luminoso e favoloso dove poter vivere la magia del Natale, tra i regali e gli eventi che allieteranno la città. Un progetto pensato innanzitutto per i bambini e per regalare loro uno spazio e un momento favoloso per diffondere il miglior spirito natalizio, fatto di giochi, magie e stupore, ma anche momenti di apprendimento creativo.

L’accensione ufficiale delle luci incantate è prevista per l’8 dicembre, alle 17.00. Il giardino luminoso è composto da ottanta figure, tra stelle fiocchi e alberi alti oltre 10 metri, per un totale di oltre 140mila luci LED, per un consumo totale che non supererà i 10 kw. Le attrazioni luminose nel rispetto della scelta del Comune di Martina Franca per il risparmio energetico, saranno aperte dalle 17.00 alla mezzanotte.

Le installazioni sono state realizzate da Mariano Light, tra le più antiche aziende di luminarie pugliesi, operativa dal 1898 e con installazioni realizzate in tutto il mondo, da Via Condotti e Trinità dei Monti, a Roma, fino al Torrejon di Madrid, passando per il Covent Garden di Londra, quindi in Giappone, Lituania, USA, Germania fino agli allestimenti per Dolce&Gabbana e Bulgari e la realizzazione delle sfere luminose per Tiffany.

Non solo di luci sarà il Natale del DUC di Martina Franca: “Abbiamo voluto creare un’attrazione artistica elegante, nel cuore di Martina Franca, in un luogo che significa qualcosa per tutti i martinesi, ma che sia anche capace di attrarre le famiglie anche da fuori Martina, con l’intenzione di trasmettere un messaggio di positività, soprattutto per i più piccoli, dopo un periodo grigio e con un futuro davanti tutto da costruire. Villa Garibaldi illuminata sarà un faro in questo Natale, un investimento per tutti, a partire dalle famiglie, che potranno godere non solo delle luci ma anche dei laboratori di educazione alla sostenibilità organizzati per i bimbi”, sostiene Roberto Massa, presidente del DUC di Martina Franca.

Lumière, infatti, prevede anche in ricco calendari di eventi sia in Villa Garibaldi che nelle vie dello shopping. Si inizia domenica 11 dicembre, alle ore 10.30, con il laboratorio “Coloribo” di Bice Perrini, con la quale i bimbi potranno affrontare il tema dello spreco alimentare. Domenica 18 dicembre, invece, è previsto il laboratorio “Il mondo delle api” a cura di Donnaloia. Il 28 e 29 dicembre, invece, grazie a Riciclato Circo Musicale, i più piccoli potranno imparare a costruire strumenti musicali a partire dai rifiuti differenziati.

Nutrito è il programma degli show live, a cura di Idea show inserita nella programmazione della II edizione di Estensioni music festival. Si inizia il giorno dell’inaugurazione, l’8 dicembre, dalla mattina, quando la Olivolil jazz band suonerà in Villa Garibaldi. Il 9, 10 e 11 dicembre, invece sarà il turno degli Afro Jambo Geegs, due acrobati e un percussionista, che animeranno itineranti per le vie del centro. Il 27 e 28 dicembre Riciclato Circo Musicale suonerà in Corso Italia e in Villa Garibaldi, mentre il 28 e il 29 dicembre sarà il turno della band sostenibile Magasine du cafè, con il loro concerto a pedali, rispettivamente in Viale della Libertà a in Villa Garibaldi.

Tutti gli eventi e i laboratori sono gratuiti.

Per informazioni: 0804301150

Programma eventi live :

8 dicembre OLIVOLIL jazz band dalle 10.45.00 alle 12.45 itineranti c/o villa Garibaldi

9 dicembre Afro jambo Geegs dalle ore 18.30 alle 20.30 circa itineranti c/o Piazza XX settembre

10 dicembre Afro jambo geegs dalle ore 18.30 alle 20.30 circa c/o Villa Garibaldi

11 dicembre Afro jambo geegs dalle ore 18.30 alle 20.30 circa itineranti c/o Corso Italia,

27 dicembre: Riciclato Circo Musicale dalle ore 18.30 alle 20.30 circa c/o Villa Garibaldi

28 dicembre: Riciclato Circo Musicale dalle ore 18.30 alle 20.30 circa itineranti Piazza XX settembre

28 dicembre : Magasine du cafè Concerto a Pedali dalle ore 18.30 alle 20.30 circa Viale della Libertà

29 dicembre : Magasine du cafè Concerto a Pedali dalle ore 18.30 alle 20.30 circa c/o Villa Garibaldi

Programma laboratori per bambini :

11 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 COLORIBO – Bice Perrini

18 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 DONNALOIA – Il mondo delle API

28 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 RICICLATO CIRCO MUSICALE

29 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 RICICLATO CIRCO MUSICALE

