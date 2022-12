Condividi subito la notizia



Sarà inaugurato lunedì alle ore 17.30, con una cerimonia pubblica in piazza San Pio X nel quartiere Spine bianche, il nuovo spazio aggregativo realizzato dall’amministrazione comunale nell’ex asilo ristrutturato. Il programma prevede prima i saluti istituzionali, con il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Città e territorio, Rosa Nicoletti, poi alle ore 18 un piccolo dibattito con i cittadini per raccogliere idee e proposte, quindi alle ore 18.30 la visita degli spazi al piano terra dell’immobile completamente ristrutturato e lo scambio di auguri, previsto per le ore 19. L’iniziativa si inserisce nel più ampio Programma denominato “Matera partecipa”, con l’obiettivo di dare valore agli spazi pubblici, grazie a progetti ed iniziative di cittadinanza attiva. Al piano terra, dove ha già sede il “Laboratorio urban centre”, si avvierà un dialogo con i cittadini, le associazioni, ed il costituendo comitato di quartiere, che potranno proporre attività, laboratori, discussioni, attivando percorsi di collaborazione e scambio virtuoso con l’amministrazione comunale. “Grazie al finanziamento sul progetto europeo “Horizon” -spiega l’assessore Nicoletti- per i primi tre anni ci sarà anche un gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da architetti, psicologi e assistenti sociali, a coordinare le varie iniziative”.

Correlati