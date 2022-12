Condividi subito la notizia

Campionato di Eccellenza Lucana giunto al giro di boa. Tra i match di cartello in programma per la quindicesima di regular season, indubbiamente quello tra Elettra Marconia e Matera Città dei Sassi, che si disputerà allo stadio “Gaetano Michetti” di Pisticci alle ore 15:00. Due formazioni ben equipaggiate, che hanno dimostrato tutto il proprio valore in questa prima parte di stagione. La formazione jonica in particolare, ha guidato la graduatoria per quasi tutto il periodo, avendo conquistato 12 vittorie sulle 14 gare fin qui disputate. I rossoblù si avvicinano alla sfida reduci da un filotto di 3 vittorie consecutive e dopo aver recuperato bomber Lucas De Olivera, che ha scontato la squalifica. Sarà una sfida nella sfida per mister Finamore ed il suo staff, che nelle fila del Matera CDS hanno vissuto da protagonisti la grande cavalcata della passata stagione, che ha portato la formazione materana alla vittoria del campionato di Promozione. I materani vengono da 2 gare poco fortunate dal punto di vista dei risultati, una sconfitta contro FC Pomarico ed un pareggio a reti bianche contro il Rotonda. Con la finestra di trasferimenti aperta a dicembre i biancoblù hanno rinforzato la squadra, concentrando gli sforzi prevalentemente sul reparto offensivo, ingaggiando Picci, Aquiles e Martinez. L’Elettra Marconia invece ha puntellato il centrocampo ingaggiando l’esperto Cordisco. Un big match che si preannuncia entusiasmante tra 2 top club del calcio lucano.

