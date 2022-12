Condividi subito la notizia

Vano il tentativo di far desistere il sindaco Albano e la sua giunta dalla inopportunità di affidare un incarico da oltre 25.000 euro, per una consulenza esterna, all’ingegnere Iannuzziello, fratello del consigliere comunale del PD Eligio neo dipendente dell’ufficio tecnico della Provincia in attesa di stabilizzazione. In data 07/12/2022 Albano e la sua giunta hanno approvato il progetto definitivo-esecutivo per il dissesto idrogeologico della zona prospiciente alla galleria per un ammontare complessivo di 500.000 euro di cui 26.496,98 destinati al parente prossimo del consigliere pidiessino. Non ce ne voglia il consigliere, non trattasi di accanimento persecutorio nei suoi confronti ma il tutto è dettato dall’amore per l’onestà e per l’etica che difettano abbondantemente a questa amministrazione. Una ragione esiste: è il prezzo che paga chi è stato appoggiato a prescindere . La Verri, con la sua elezione a consigliere provinciale ha staccato già il biglietto. Adesso all’incasso è passato un consigliere del PD. Nel frattempo ê stato dimesso l’assessore Petracca. Era tutto scritto, ma soltanto una parte degli elettori, che pure era stata messa in guardia, sprovveduta e credulona, non ci ha creduto!

Vito Anio Di Trani

Correlati