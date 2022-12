Condividi subito la notizia

Scanzano Jonico, 8 dicembre 2022

Grande successo per l’iniziativa di raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro

“Sono davvero emozionato e al contempo soddisfatto per l’ottima riuscita dell’iniziativa che

abbiamo organizzato, martedì scorso 6 dicembre, ospitata dal Comune di Ferrandina nel

Complesso di Santa Chiara in favore dell’Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro). La cifra

devoluta è stata consegnata nelle mani del presidente del Comitato Airc Basilicata, Saverio Calia,

frutto dell’acquisto di opere fotografiche sul tema “Miti e natura” gentilmente messe a

disposizione dal maestro Ugo Lo Pinto”.

A parlare è l’imprenditore Nicola Rubolino, ceo di Cosmet Group, con sede a Scanzano Jonico.

I tanti amici presenti hanno anche elargito donazioni per “I cioccolatini della salute” distribuiti

dall’Airc su tutte le piazze italiane.

“Aiutare la ricerca – aggiunge Rubolino – è fondamentale. Solo grazie ai tanti studiosi possiamo

guardare con fiducia alle cure contro quello che una volta veniva definito ‘il male incurabile’.

Ritengo quindi fondamentale sostenere la ricerca in tutte le sue forme con ogni iniziativa possibile.

Lo dobbiamo a chi oggi soffre e combatte per questa malattia, a noi stessi – conclude Rubolino –

ma soprattutto alle generazioni future”.

Nel corso dell’evento oltre al sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, sono intervenuti lo stesso

imprenditore Rubolino, nonché Saverio Calia che ha illustrato il decalogo contro il cancro; il

genetista Domenico Dell’Edera, membro dell’associazione di ricerca genetica “Anima Mundi APS”,

e il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese.

Nel corso dell’evento è stato proiettato un video saluto del maestro Lo Pinto, direttamente dal

Qatar dove è impegnato per lavoro.

Correlati