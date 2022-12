Condividi subito la notizia

Giovedi 15 Dicembre 2022, alle ore 19,00, alla biblioteca Bernardini di Lecce

incontro con il fotoreporter milanese Uliano Lucas

”Parole e Immagini” Conversando con Uliano Lucas

Dialogheranno con Uliano Lucas:

Raffaele Gorgoni, Claudio Longo, Massimo Melillo, Francesco Spada

Uomo colto e visionario, Lucas lavora in quel giornalismo fatto di comuni passioni, forti amicizie e grandi slanci che negli anni ’60 e ’70 tenta di opporre una stampa d’inchiesta civile all’informazione consueta del tempo, poco attenta ad una valorizzazione della fotografia e imperniata sulle notizie di cronaca rosa e attualità politica.

Le sue immagini partono dagli anni 60’ e 70’, fotografando gli amici ed artisti di Brera a Milano, continuando poi, con la contestazione studentesca, l’immigrazione in Italia e all’estero e arrivando ad indagare il mondo del lavoro a Genova, come all’Ilva di Taranto.

In mezzo, grandi reportage sulle guerre di liberazione in Angola, Eritrea, Guinea Bissau, e, ancora, la guerra in Jugoslava, restituendo in immagini, le tragiche condizioni di esistenza della popolazione sotto assedio.

Al termine dell’incontro è aperto il dibattito per eventuali domande del pubblico.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Lecce 77” insieme alla Biblioteca Bernardini e al Polo Biblio-Museale di Lecce con il patrocinio di Comune di Lecce e Provincia di Lecce.

Info: biblioteca bernardini 0832 373576

Lecce77 claudio longo 339-7592094

Al bar “Il posto delle fragole” nell’ex ospedale psichiatrico, Collina di San Giovanni – Trieste, marzo 1988

Uliano Lucas – manifestazione ILVA – Genova

