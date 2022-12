Condividi subito la notizia

E mi diede il suo sorriso. E mi diede il suo sorriso la mamma mia quando vidi la luce ed il volto suo felice di dolcissima Mater mia. E mi diede il suo sorriso la terra mia, quando bambino, correvo per i viottoli dei rioni Sassi, della bella Mater mia. E mi diede il suo sorriso , la donna mia, quando della mia amata figlia, divenne madre e è sempre con lei Mater dolcissima. Ed ora che ho gli occhi chiusi, e la luce e non vedo più, ho il tuo sorriso ad illuminarmi il cuore. Dolce Mater mia. Il tuo sorriso, madre mia, ed, il tuo sorriso Matera bellissima terra e mater mia, sempre con me saranno a illuminare tutta la vita mia.

Vito Coviello

