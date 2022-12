Condividi subito la notizia

Il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha convocato per il prossimo 15 dicembre una riunione con i sindaci dei quattordici Comuni che fanno parte del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”. Scopo dell’incontro sarà quello di concordare le linee tecnico-operative necessarie per delineare il percorso da seguire per l’istituzione del Consorzio e per tracciare la nuova perimetrazione del sito. L’intero iter sarà, successivamente, sottoposto al vaglio della Regione Puglia.

Ritenuto un “unicum” nell’area dell’Europa occidentale e finalizzato alla salvaguardia di zone ad elevato valore naturalistico e alla valorizzazione del paesaggio storico-culturale, il Parco regionale “Terra delle Gravine” è stato istituito con la legge regionale n.18 del 20 dicembre 2005. La sua estensione riguarda un territorio di quasi 28mila ettari comprendente 13 Comuni della Provincia di Taranto (Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Massafra, Palagiano, Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Grottaglie, San Marzano) ed un Comune della Provincia di Brindisi (Villa Castelli).

Taranto 7 dicembre 2022

