Condividi subito la notizia

Da domani, giovedì 8 dicembre e sino a venerdì 6 gennaio 2023, al via la programmazione natalizia che allieterà e coinvolgerà ogni fascia di età.

Il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore alla Cultura Domenico Lasigna evidenziano che nella realizzazione dei vari appuntamenti sono stati coinvolti associazioni e organismi di promozione turistico-culturale e di spettacolo, i comitati di quartiere e le parrocchie. Ovvero – continua Lasigna – quelli che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione a manifestare il loro interesse nel mettere in “scena” proposte da inserire nel cartellone natalizio, finalizzate alla promozione della cultura artistica, teatrale e musicale, offrendo momenti di incontro e condivisione su temi diversi.

La partecipazione sarà libera proprio per promuovere una “Cultura accessibile” e le iniziative si terranno in varie parti della Città, andando a valorizzare importanti “spazi”, con particolare attenzione ad aree del Centro Storico, Castello Medioevale compreso.

Si alterneranno concerti e mercatini, visite ai presepi e spettacoli teatrali, laboratori, letture in vernacolo e per bambini , videomapping, spettacoli di danza e concerti.

Con le poche risorse disponibili – affermano sindaco e assessore – anche quest’anno siamo riusciti a realizzare diversi appuntamenti di rilievo.

Ringrazio – conclude Lasigna – anche coloro che hanno presentato altre proposte, ma che purtroppo non siamo riusciti a finanziare, e i tanti che stanno realizzando eventi grazie al contributo dei commercianti e delle imprese locali.

… Natale sarà insieme!

Massafra, 7 dicembre 2022

Correlati