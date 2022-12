Condividi subito la notizia

Si terrà sabato 10 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, nel Park Hotel di Potenza, l’evento ‘Potenza della Pediatria’, promosso dalla Società italiana di Pediatria, della cui sezione lucana è presidente il dottor Sergio Manieri, direttore del reparto pediatrico dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza.

Questa edizione del convegno, che rappresenta un appuntamento periodico per i Pediatri lucani, sarà celebrata nell’ambito del Congresso annuale della Società Italiana di Pediatria (Sip) di Basilicata e affronterà tematiche d’interesse comune tra Pediatria ospedaliera e territoriale, nell’ottica di una sempre migliore integrazione tra cure pediatriche primarie e ospedaliere.

All’iniziativa parteciperà il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, che ha commentato positivamente la decisione di discutere “di temi centrali per la Sanità e per la salute dei nostri bambini, ancor di più in considerazione della necessità di migliorare la gestione ospedaliera del bambino -sin dal momento dell’emergenza-urgenza- in una regione, quale la Basilicata, che non ha i numeri per sostenere strutture ospedaliere dedicate a tale fascia di popolazione”.

“Nell’ottica di una Osservazione breve intensiva pediatrica -ha dichiarato il dottor Sergio Manieri- le reazioni anafilattiche sono eventi che richiedono particolare attenzione, sia in tema di prevenzione sia come corretto approccio in emergenza-urgenza. La trama del convegno sarà un approccio multidisciplinare, dall’endocrinologia pediatrica alla ipostaturalità, fino a condizioni cliniche frequenti nel bambino che necessitano – conclude il direttore della Pediatria Manieri- di una approfondimento ulteriore, suggerendo e cercando di evitare esami inadeguati e ricoveri impropri, anche perché spesso si avvalgono di una gestione domiciliare prima ancora dell’accesso ospedaliero”.

