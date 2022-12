Condividi subito la notizia

Siamo stanchi di dire sempre le stesse cose, siamo stanchi di manifestare sempre per le stesse cose! Manifestazione a Policoro pro ospedale, in campo sindaci e gente comune che con il suo voto ha portato in Consiglio Regionale Cariello e Leone. Ci sentivamo forti, protetti, rappresentati da un assessore alla Sanità eletto nel Metapontino, pensavamo che non poteva mai toccare all’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro la sorte che è toccata al nosocomio pisticcese di Tinchi. Sappiamo tutti come è andata a finire: il popolo in piazza ed i nostri rappresentanti desaparecidos. È una vita che si parla di Tecnoparco, dell’incidenza dei suoi scarichi sulla salute della gente così come di aeroporto, di doppio binario, di strade ivi compresa la Marconia – Basentana, si pala appunto in assenza di provvedimenti. Ci lamentavamo di Pittella ma con Bardi abbiamo toccato il fondo. Non si possono scaricare le colpe dopo quasi quattro anni di governo sui predecessori. Il Metapontino abbandonato a se stesso, Gli ospedali della provincia ridotti al lumicino con pochissimi colleghi che lavorano per impedire la chiusura dei reparti e con una migrazione sanitaria aumentata a dismisura e così come pure il ricorso all’assistenza privata. È ora di finirla in assenza di idee portiamo in piazza le nostre e difendiamo la nostra terra. Soltanto così forse qualcuno capirà che la Basilicata non è terra di conquista.

Dr. VITO ANIO DI TRANI (Consigliere già Sindaco del Comune di Pisticci)

