Ammontano a 5.660.750 euro gli investimenti da parte dell’ASL previsti tra fondi PNRR e FESR a Ginosa.

Ieri mattina si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa un incontro per fare il punto della situazione sulla sanità territoriale tra ASL, organizzazioni sindacali e associazioni. Presenti il Sindaco Vito Parisi, il Direttore del Distretto Socio Sanitario Taranto 1 Maria Pupino, il Direttore Sanitario Sante Minerba, il direttore dle Dipartimento Cure Primarie Giuseppina Ronzino e la responsabile Struttura Complessa di Statistica e Epidemiologia Antonia Mincuzzi.

In particolare, 1.495.000 euro per Casa della Comunità, 2.765.750 euro per l’Ospedale di Comunità, 400.000 euro per la rifunzionalizzazione della Piastra Ambulatoriale e 1.000.000 di euro per il Centro Polifunzionale Territoriale.

In termini di servizi, la Casa di Comunità, che sorgerà in Via Palatrasio, garantirà funzioni di assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione grazie alla presenza di un’equipe composta da medici di medicina generale, pediatri, infermieri e altri professionisti della salute (tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi, ecc.). Un punto di riferimento continuativo e di orientamento per il cittadino.

Sono 20, invece, i posti letto che garantirà l’Ospedale di Comunità (SP 580, angolo Via degli Ulivi) per pazienti con patologie acute minori che non necessitano di ricovero o con patologie croniche che devono completare il processo di stabilizzazione clinica provenienti dal proprio domicilio o da strutture residenziali, pronto soccorso ecc.

<<I progetti illustrati rappresentano i cantieri dei mesi successivi, frutto di un impegno mai visto, messo in campo assieme all’ASL di Taranto e alla Regione Puglia, con cui abbiamo lavorato affinché quella che era una annosa esigenza diventasse una risposta alla stessa – dichiara il Sindaco Vito Parisi – il potenziamento della sanità territoriale, è oggi una priorità sia per il cittadino, che per le istituzioni. Siamo di fronte a una svolta storica per il nostro territorio, con investimenti e servizi mai visti prima a Ginosa ma, soprattutto, a portata di cittadino, grazie un processo di ridisegno importante della sanità pugliese a livello regionale, portato avanti dalla Giunta e dal Consigliere Marco Galante, che con costanza ha lavorato all’idea di sanità di prossimità, basata sulle esigenze delle persone. Come Amministrazione, ci stiamo muovendo per dare vita a due poli: uno sanitario che comprenda Centro Polifunzionale Territoriale e Centro di Salute Mentale presso l’ex Pretura, e un polo sociale che racchiuda Servizi Sociali, Sportello di Prossimità e Centro per l’Impiego in Vico Solitario.Un ringraziamento al Direttore Generale ASL Taranto Gregorio Colacicco, al Direttore del Distretto Taranto 1 Maria Pupino e ai dirigenti ASL per la disponibilità e la collaborazione>>.

<<Stiamo affrontando insieme questa nuova sfida all’insegna del cambiamento e dell’innovazione – aggiunge la dott.ssa Pupino – un incontro costruttivo quello svoltosi a Ginosa, durante il quale abbiamo condiviso le informazioni sui progetti e sui nuovi servizi al cittadino. Le evidenze dimostrano che le cure primarie, e quindi una migliore assistenza di prossimità, garantiscono una più equa distribuzione della salute nella popolazione. Più forte è l’assistenza territoriale, minori sono i costi totali sul sistema sanitario. Puntiamo a promuovere sempre più servizi sanitari vicini al cittadino e facilmente accessibili>>.

