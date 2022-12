Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata Nazionale del Cieco, in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera e Leggo Quando Voglio – Poesia in Azione , il 13 dicembre 2022, alle ore 19:00 presso il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”, sarà presentata in anteprima assoluta la live performance CiAV – Cinema ad Alta Voce, prodotta dal Consorzio ConCreTo – CineParco TILT con il Lucania Film Festival e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione Matera, cofinanziato dalla Regione Basilicata – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Bando “Piano dello spettacolo 2021″ – Misura 3

Una fruizione corale, teatrale e musicale di opere cinematografiche rivolta al pubblico dei ciechi, degli ipovedenti e dei normovedenti “rigorosamente” bendati.

Un’inedita esperienza culturale dove poter “vedere” ascoltando racconti cinematografici narrati e musicati dal vivo da un team straordinario di creativi, sceneggiatori, attori, musicisti e rumoristi, per la creazione di un’immersione uditiva in un viaggio immaginifico al buio, o meglio, senza “vedere”.

3 cortometraggi e 1 lungometraggio adattati per una lettura drammaturgica di circa 45 minuti ripercorrendo quelle opere nazionali e internazionali che meglio hanno caratterizzato la storia del Lucania Film Festival.

Nel solco delle performance dal vivo, il progetto si caratterizza per la sua attitudine alla circuitazione nazionale e alla sua facile duttilità per temi e opere cinematografiche, garantendo la possibilità di condividere l’esperienza con il pubblico dei ciechi e degli ipovedenti e acquisendo da loro nuovi orizzonti critici e sensoriali.

Dalle ore 20:00 alle ore 23:00 il Museo propone, inoltre, l’apertura serale straordinaria di valorizzazione per visitare le sue mostre e collezioni, fra cui il nuovo allestimento “Tiresia, il mito tra le tue mani”, un percorso multisensoriale tra i reperti legati ai racconti mitologici.

Ecco le opere in performance:

Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo | Sceneggiatura Walter Lupo, R. Papaleo

Adattamento testi: Vania Cauzillo

Voce narrante: Fabio Pappacena

Stand By Me di Giuseppe Marco Albano | Sceneggiatura : Antonio Andrisani. G.M. Albano

Adattamento testi: Marco Gagliardi

Voce narrante: Marco Francesco Zuddas

22nd of April di Cesare Maglione

Adattamento testi: Fabio Pappacena

Voce narrante: Manuel Santagata

Next Floor di Denis Villeneuve | Sceneggiatura : Jacques Davidts

Adattamento testi: Vania Cauzillo

Voce narrante:: Manola Rotunno

Musiche e Rumoristi:

Gabriele D’Angella (fisarmonica), Antonio Raimondo (contrabbasso), Roberto Di Biase (tromba)

CiAV è ideato e prodotto da Rocco Calandriello e Claudia D’Anna

Coordinamento voci: Fabio Pappacena

Coordinamento di produzione: Giuseppe Lanzillo, Giovanni Cancelliere, Angela Rita Vizziello, Rocco Calandriello, Claudia D’Anna

Assistente di produzione: Cosimo Viggiani, Federica Miola, Domenico Prudente

In partnership con le associazioni: Leggo Quando Voglio – Poesia in Azione / Lucania Sound Digital / Multietnica / Officine culturali – Arci / Compagnia Teatrale l’Albero

Si ringrazia: Rocco Papaleo, Denis Villeneuve, Annamaria Mauro, Manuel Tataranno, Antonietta Tummolo, Silvana Kuhtz, Carmine Cassino e Fondazione Matera–Basilicata 2091 e il Museo Nazionale di Matera

PRENOTA SUBITO / POSTI LIMITATI / INGRESSO GRATUITO PER IL PROGETTO CIAV

https://www.lucaniafilmfestival.it

https://www.museonazionaledimatera.it/

https://www.poesiainazione.it/

