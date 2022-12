Condividi subito la notizia

«Questo è il Natale – dichiara l’assessore alle Attività produttive, Turismo e Spettacolo Paolo Foresio – in cui riacquistiamo la serenità di una quasi normalità. Per questo, abbiamo voluto un cartellone di iniziative che fosse il più possibile ricco, vario e diffuso in città, che parlasse alle famiglie intere, con parate, attrazioni e concerti itineranti in centro e appuntamenti nei saloni parrocchiali dei quartieri, che rappresentano una rete capillare sul territorio e ci permettono di arrivare anche nei borghi e nelle frazioni, che proponesse concerti gratuiti nelle chiese e la musica live nei mercati e in zona Mazzini per allietare lo shopping natalizio, che richiamasse le tradizioni con fiere, mercatini, mostre, esposizioni. Riprendiamo il filo interrotto dai due anni di pandemia, quindi, ribadendo, così come in estate, l’importanza di creare sinergie con le realtà culturali del territorio. Ci aspettiamo una città piena di visitatori nelle prossime settimane, quindi abbiamo volutamente previsto anche appuntamenti di forte richiamo come Cortili Aperti in versione natalizia. Nel programma, non abbiamo inserito appuntamenti per Capodanno perchè su questo aspetto, come anche le altre città capoluogo della Puglia, stiamo dialogando con la Regione».

«C’è nel nostro cartellone natalizio – sottolinea l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – una speciale attenzione per i bambini perchè questo periodo dell’anno appartiene soprattutto a loro. Abbiamo voluto, quindi, ricreare quella magia tipica del Natale in giro per le vie del centro e nella Villa Comunale con momenti anche di sensibilizzazione, ad esempio, sul tema del riciclo, e di solidarietà, con la possibilità di donare giocattoli usati e in buone condizioni che possano far felici bambini in difficoltà. Il programma – che include le varie proposte dei teatri della città e delle rassegne in corso in questo periodo – incrocia due festival che rappresentano momenti importanti dell’offerta culturale della città, come Vive le Cinema, che porterà, nel weekend dell’Immacolata, la suggestione della creatività dei cineasti d’oltralpe, e Kids, festival fra i più attesi dalle famiglie intere, che si propone di educare alla bellezza del teatro gli spettatori di domani. Infine, tutti i beni monumentali della città, incluse le Mura Urbiche, l’anfiteatro di Rudiae, l’anfiteatro e il teatro romano, grazie alla collaborazione fra enti e con realtà private, saranno tutti aperti e visitabili, a tutto vantaggio dei leccesi e dei turisti che passeranno qui le loro vacanze».

«L’amministrazione ha deciso quest’anno – dichiara l’assessore alla mobilità sostenibile Marco De Matteis – di puntare sui servizi ai cittadini, aumentando le opportunità alternative all’auto per recarsi in centro a fare acquisti. L’intera rete del trasporto pubblico locale sarà gratuita nei festivi e ogni giorno, dall’8 dicembre, per chi viene da fuori città sarà possibile parcheggiare gratuitamente al Foro Boario, a Settelacquare o in Via Bari e utilizzare le due linee di navetta a disposizione, che saranno attive ogni pomeriggio dalle 18. Si tratta di un programma di servizi per la mobilità sostenibile condiviso con le associazioni di categoria che è stato possibile grazie al lavoro svolto finora sulla mobilità, con la ristrutturazione della rete di trasporto e con l’estensione h18 della Ztl nei feriali. L’invito che rivolgo ai cittadini leccesi è di cogliere l’opportunità che il trasporto pubblico rappresenta per tutti noi. Abbiamo linee dai quartieri al centro che ci consentono di lasciare l’auto a casa. Quello che rivolgo a chi si reca in città dalla provincia è di utilizzare i parcheggi di interscambio e le navette gratuite, che saranno disponibili ogni giorno o, in alternativa di parcheggiare lontano dal centro e utilizzare la rete del traporto pubblico, per risparmiare tempo e denaro

