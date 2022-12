Condividi subito la notizia

Abbiamo scelto di trasmettrere il presente comunicato in concomitanza con l’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che si celebra oggi, 5 dicembre. #TogetherActNow…“Agire insieme ora”è il claim per l’edizione 2022.

L’obiettivo è sensibilizzare su quanto compiere un apparente semplice gesto sia fondamentale per tante persone in difficoltà. Anche noi di AVIS Nazionale abbiamo deciso di aderire alla campagna organizzando per Venerdì 9 Dicembre 2022 dalle 8:00 alle 12:00, una seduta di raccolta di sangue all’unità di raccolta sangue presso il Kiris Hotel di Viggiano.

“Se senti anche solo una voce, vorresti ascoltarla?”, “Se vedi anche solo una persona che sta dando una mano, non tenderesti anche le tue?”, “Questo è lo spirito del volontariato, il potere della solidarietà in azione”.

Un richiamo alla collaborazione, al restare uniti, questo rappresenta la campagna dell’ONU perché, come recita uno slogan, “insieme siamo più forti e possiamo davvero fare la differenza”. Anche perché, in fin dei conti, essere volontari significa proprio questo: essere portatori di cittadinanza attiva, cooperazione e sensibilità verso le esigenze dei più fragili. Esattamente quello che fa chi sceglie di donare sangue e plasma.

Stiamo già vivendo, inoltre, il mese che, per antonomasia, ha il “dono” come riferimento.

AVIS Nazionale e perciò noi di Avis Marsicovetere, infatti, abbiamo scelto di adottare la campagna #TogetherActNow e testimoniare ancora una volta quanto la cultura del dono sia preziosa e strategica sia sotto il profilo sociale che sanitario. Come ha spiegato il presidente, Gianpietro Briola, «spesso capita che dei volontari ci si ricordi solo in occasione di una determinata emergenza. La realtà, invece, racconta che ogni giorno, in silenzio e anonimato, tante persone in Italia e nel mondo si impegnano mettendo il proprio tempo, il proprio amore e le proprie competenze a disposizione delle comunità di cui sono parte. Proprio come facciamo noi donatori. Credo che fare qualcosa per gli altri senza chiedere nulla in cambio sia un messaggio potentissimo di civiltà, educazione e consapevolezza dei bisogni altrui. Il 5 dicembre è una data importante per tutti noi, grazie ai nostri donatori, grazie ai volontari di tutto il mondo»

Vi aspettiamo, dunque, per questo appuntamento ringraziandovi in anticipo per quanto fate per chi, quotidianamente, spera nel Vostro prezioso dono.

La Presidente

Marta Binetti

