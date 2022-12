Condividi subito la notizia

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola, accanto alle celebrazioni religiose e alle tradizioni popolari, domani, martedì 6 dicembre, prenderà il via il cartellone di eventi natalizi promossi dal Comune di Bari in collaborazione con Amgas e con il sostegno di diverse imprese del territorio.

Il primo appuntamento è domani sera, alle ore 20.30 circa, in piazza del Ferrarese, con l’ormai tradizionale evento di accensione dell’albero di Natale: lo show si svolgerà con uno speciale set di luci e musiche che culminerà, appunto, con l’illuminazione dell’abete e gli auguri del sindaco alla città.

A seguire la cantante Gaia Gentile si esibirà dal vivo e, contestualmente, avrà luogo la “prima” del videomapping progettato per illuminare la facciata dell’ex Mercato del Pesce e offerto da Mv Line. La proiezione artistica, che si potrà ammirare fino al 26 dicembre, ogni ora, dalle 17 alle 23, sarà caratterizzata da effetti di grafica bi e tri dimensionale, da un accompagnamento musicale sincronizzato e da quattro diversi temi: natalizio, architetturale, digital art (dall’impressionismo ai giorni d’oggi) e paesaggistico (giardino d’inverno).

A completare gli allestimenti di piazza del Ferrarese un giardino d’inverno, che fa da cornice ad una pergola climatica, sponsorizzato e curato sempre dalla Mv Line.

