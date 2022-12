Condividi subito la notizia

Poste Italiane comunica che l’ufficio ubicato in Via Carso, 19 (Gravina in Puglia 1), resterà chiuso al pubblico per consentire lavori infrastrutturali da martedì 6 dicembre a venerdì 23 dicembre.

Durante il periodo di chiusura, gli utenti potranno rivolgersi agli altri due uffici postali insistenti nel territorio comunale:

Gravina in Puglia Centro, sito in Via Venti Settembre, 13 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 , ATM fruibile h24; Gravina in Puglia 2, sito in Via Bari, 73, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35;

Durante il periodo di chiusura dell’ufficio in Via Carso, 19 presso l’ufficio postale in Via Venti Settembre, 13 (Gravina in Puglia Centro), vi sarà uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni non disponibili presso l’ufficio interessato dai lavori.

