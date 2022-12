Condividi subito la notizia

Il 2 a 0 scaturito dallo stadio “Nicola Vulcano” di Castelluccio Inferiore porta la firma di Guillermo Rizzi e Facundo Piazze. La prima rete è stata siglata alla mezz’ora della prima frazione di gioco da Rizzi. “La joyita” beneficia di un perfetto assist di Piazze e calcia a fil di palo dove Migliaccio non può arrivare. Nella seconda parte di gara gli uomini di mister Finamore non si limitano a controllare il vantaggio acquisito. I rossoblù praticano un pressing asfissiante eludendo ogni tentativo offensivo dei padroni di casa. Questo modus operandi porta i suoi frutti già al 65’, con il raddoppio messo in rete da Facundo Piazze. “La coleta de Montevideo” approfitta di un debole retropassaggio verso l’estremo difensore avversario, si avventa sulla palla e mette a segno la sua sesta rete in campionato. Vittoria fondamentale per l’Elettra Marconia che si conferma leader della classifica di Eccellenza Lucana, mantenendo un vantaggio di 2 punti sulla diretta inseguitrice FC Pomarico. Questi 3 punti conquistati alimentano ulteriormente il morale in vista dei prossimi due impegni casalinghi che vedranno i rossoblù fronteggiare prima il Matera CDS e poi l’Oraziana Venosa.

Tabellino

Castelluccio: Migliaccio, Armentano, Caputo, Di Lascio, Libonati (Petrola), Esposito, Afri, Ceesay, Di Mauro (Pace), Supino, Caputo (Supino);

A disp.: Ferrarezi, Pace, Petrola, Barrella, S. Supino, Papaleo;

All.:Scaglione;

Elettra Marconia: Marino, Layus, Marinelli, Bertea, Continente (Camardella), Cordisco, Palo, Casale, Scandurra (Checa), Piazze, Rizzi (Amatulli);

A disp.: Scardillo, Oyuela, Lopez, Rubino, Tricchinelli;

All.: Finamore

Marcatori: 30’ Rizzi, 65’ Piazze

