A poche ore dall’apertura della finestra di mercato, l’Elettra Marconia piazza un gran colpo. Alla corte di patron Salvatore Borraccia arriva Antonio Biagio Cordisco. Il centrocampista, classe 87’, nativo di Termoli ha trascorso la prima parte della stagione in forza al San Severo in Eccellenza pugliese. Giunge a Marconia dopo aver collezionato numerose esperienze in serie D con Francavilla, Val di Sangro, Arzachena e Noto, oltre ad un’esperienza in Lega Pro nelle fila della Viterbese. Il suo palmares è di tutto rispetto con 5 campionati vinti, tra cui l’ultimo di Eccellenza lucana con l’FC Matera. “Sono entusiasta di entrare a far parte di questo progetto ambizioso. Società, staff tecnico e compagni di squadra mi hanno fatto subito sentire a casa. Non sono abituato a fissare obiettivi personali, ma a lottare con la squadra perseguendo obiettivi comuni. Ho già avuto modo di confrontarmi con il mister per cercare un giusto collocamento in campo, tenendo conto delle mie caratteristiche. Entro in questo fantastico gruppo in punta di piedi, con i più rosei presupposti per contribuire a dare continuità agli ottimi risultati fin qui ottenuti. Vorrei ringraziare la società ed in particolar modo il DS Alessandro Perciante per aver scelto il mio profilo, per dar man forte all’Elettra Marconia nel finale di stagione e sono certo che con questo fantastico gruppo, riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni.”

