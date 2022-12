Condividi subito la notizia

E’ stato pubblicato il bando per l’intervento “Mi fido di te” con i fondi di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021.

L’intervento prevede un contributo complessivo di 94.629.50 € per l’annualità 2021.

Da oggi e fino al 20 febbraio 2023 possono essere presentate le domande on line per sostenere ed incentivare con un contributo economico tutti coloro che si faranno promotori di nuove iniziative imprenditoriali commerciali, artigianali ed agricole, nonché per trasferire la propria residenza nel Comune di Pisticci.

I contributi sono in conto capitale e saranno particolarmente agevolati i progetti di investimento produttivi ritenuti più innovativi, rispettosi dell’ambiente e che valorizzano il territorio.

Tutti coloro che intendono promuovere una propria iniziativa imprenditoriale, ovvero trasferire la propria residenza a Pisticci, possono presentare la propria candidatura al seguente link: bit.ly/3isTKCO.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Rocco Melissa, Servizio Programmazione, telefono 0835.585701, mail: r.melissa@comunedipisticci.it.

