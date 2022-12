Condividi subito la notizia

Un’opportunità per godersi una passeggiata cittadina con il proprio cane in armonia con altri proprietari

Domenica 11 Dicembre 2022 l’A.S.D. Non c’è 2 senza cane con la collaborazione di Petvago.com –negozio di alimenti e accessori naturali per cane e gatto ed il Patrocinio del comune di Massafra e dell’Assessorato al Randagismo, organizza la seconda edizione del “Bau Christmas: passeggiata natalizia con gli amici a 4 zampe per le vie del centro di Massafra”, condita da una abbondante spruzzata di spirito natalizio e tanto “ Rosso Natale ”. L’evento, pubblicato sulla pagina Facebook di Pevego.com (https://www.facebook.com/events/525859346100672 ), sta riscuotendo grande interesse tant’è che si prevede un gran numero di partecipanti provenienti da ogni parte della provincia.

Il raduno è fissato alle ore 09.00 presso il negozio Petvago in Corso Roma 71, Massafra (TA), dove a tutti gli iscritti verrà consegnato un kit di benvenuto. Dopo i saluti istituzionali, verrà effettuata una dimostrazione pratica su terreno con esercizi dimostrativi dei cani salvataggio da parte della SICS – Scuola italiana Cani Salvataggio. Presenti anche le guardie Ecozoofile di Fare Ambiente della città di Massafra. La partenza è prevista per le ore 10:30 percorrendo il corso principale Corso Roma, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Piazza Garibaldi per giungere nella splendida cornice del Castello Medioevale, con annessa visita. Durante la passeggiata i partecipanti saranno accompagnati da educatori cinofili professionisti e Medico Veterinario convenzionato con il Comune di Massafra. Il rientro è previsto alle ore 12:30 presso il Negozio Petvago per aperitivo e saluti finali. Sarà un’occasione per trascorrere dei momenti indimenticabili con il migliore amico dell’uomo e scambiarsi gli Auguri per un sereno Natale.

L’evento è aperto a tutti i cani di ogni razza ed età accompagnati dalla loro famiglia. A tutti i partecipanti si chiede di indossare cappellini, corna da renna, tutto ciò che lo spirito natalizio possa ispirare, mentre i cani riceveranno un gadget personalizzato per sfilare per le strade del centro cittadino.

La partecipazione all’evento prevede l’iscrizione obbligatoria con quota di partecipazione di 5 euro presso il negozio Petvago entro il 10 dicembre oppure attraverso il sito www.eventbrite.com/e/biglietti-bau-christmas-2022-475953217887, il cui ricavato verrà destinato all’acquisto di cibo per i cani vaganti presenti sul territorio di Massafra. I cani saranno accompagnati dai proprietari rigorosamente al guinzaglio e muniti di museruola come previsto dalla legge. La museruola non deve essere indossata dal cane durante la passeggiata, ma il proprietario deve portarla con sé (rigida o morbida) per potergliela mettere in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti. Non sono ammesse cagne in calore e cani non socializzati; ognuno è responsabile del proprio cane ed eventuali danni arrecati a persone, cose o altri animali, non saranno in alcun modo responsabili gli organizzatori.

Per ogni informazione è possibile contattare gli organizzatori attraverso l’indirizzo e-mail: info@petvago.com oppure al n° 391 3093330.

Petvago.com

Natural Food and Accessorize

Corso Roma, 71 Massafra (Ta) 74016, Italy

P.IVA 03149590733 – Tel.391/3093330

info@petvago.com

