Condividi subito la notizia

Ancora tutto fermo sulla definizione delle tariffe della Sanità Privata e del Sistema della Riabilitazione, ferme ormai al 2009.

L’ultima convocazione del Tavolo Tecnico risale ormai al 15 settembre scorso, rinviato a data da destinarsi. Dopo quasi due mesi tutto tace, malgrado gli impegni assunti con le OO.SS. e Aziende. Come è noto, le AIAS avevano preannunciato la sospensione dei servizi semi residenziali, poi rientrata proprio in virtù dell’impegno ad adeguare le tariffe.

Oltre agli utenti, chi paga il prezzo più alto sono proprio i lavoratori del settore ai quali, tra l’altro, non viene corrisposto nemmeno l’adeguamento contrattuale e i relativi arretrati, dopo che hanno atteso più di un decennio per il rinnovo. Se non si procede celermente la sospensione del servizio sarà inevitabile, con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali.

FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, pertanto, chiedono alla Regione di intervenire con urgenza. Qualora si dovesse continuare a non affrontare la problematica, chiedono a S.E. il Prefetto di convocare un incontro urgente con tutte le parti interessate perché è a rischio un delicato servizio rivolto alla disabilità.

Potenza, 01/12/2022

FP CGIL CISL FPL UIL FPL

G. Scarano G. Bollettino A. Guglielmi

Correlati