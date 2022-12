Condividi subito la notizia

Le politiche energetiche della Regione Basilicata saranno uno degli argomenti di confronto con le altre Regioni italiane nel corso dell’evento “L’Italia delle Regioni” organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 5 e 6 dicembre prossimi a Milano e Monza.

La prima giornata di lavori si terrà a Palazzo Lombardia a Milano, la seconda si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Villa Reale di Monza.

“Trovo molto utile – commenta il presidente Bardi – avviare un sistematico censimento delle identità e delle specificità dei territori italiani. Confrontarsi sulle reti nelle sue diverse articolazioni infrastrutturali, energetiche, sociali, sanitarie, digitali sarà un passo importante per creare una piattaforma di posizionamento strategico delle Regioni, sia in relazione alle future politiche, sia per valorizzare la ricchezza dei singoli ambiti. I nuovi scenari geopolitici lo impongono – conclude il presidente Bardi – e l’evento L’Italia delle Regioni che vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà l’occasione per una riflessione articolata sulle prospettive del nuovo regionalismo nel nostro Paese”.

Il Festival, che vedrà la partecipazione dei presidenti di tutte le Regioni e delle Province autonome, è così articolato: 5 dicembre – Sala Biagi, Palazzo Lombardia a Milano. La mattinata sarà aperta dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che farà gli onori di casa e, dopo la relazione del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, vivrà un momento collegiale che si svolgerà alla presenza del ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Roberto Calderoli e del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, On. Raffaele Fitto.

Alle 11 interviene in video collegamento il presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni. Ore 14,30 – l’intervento in video collegamento del vice presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini. Nel pomeriggio si terranno cinque tavoli tematici di lavoro (sessione ad inviti) a cui prenderanno parte i presidenti e gli assessori regionali, gli stakeholders nazionali e dei territori che lavoreranno seguendo un comune filo conduttore verso uno sviluppo nazionale equilibrato che deve necessariamente tenere conto delle piattaforme territoriali. Seguirà l’intervento del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Antonio Tajani. Il 6 dicembre a Villa Reale di Monza si comincia con gli interventi di Michele Emiliano e Massimiliano Fedriga, rispettivamente vice presidente e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e seguirà una sessione plenaria durante la quale verranno presentati gli esiti dei tavoli di lavoro del giorno precedente. La Cerimonia proseguirà con la firma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’Intesa sottoscritta tra tutti i presidenti per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni quale organo comune delle Regioni e Province autonome. Al termine della giornata ci sarà un simbolico passaggio di consegne tra Lombardia e Piemonte, Regione che ospiterà nel 2023 la seconda edizione del Festival.

Correlati